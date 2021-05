27 may. 2021

EFE Miami 27 may. 2021

La presentadora y actriz puertorriqueña Adamari López anunció este jueves su separación, luego de diez años juntos, del bailarín español Toni Costa, con quien tuvo una hija, para poner por delante "el bienestar" de su familia", según confesó en una entrevista en Telemundo.

"He decidido hacer esto (...), es un tema difícil de conversar (...), prefiero que ustedes sepan que mi decisión es una que he analizado y he decidido poner en primer lugar el bienestar de mi familia", afirmó la conocida presentadora con la voz entrecortada.