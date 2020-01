La familia del cantante puertorriqueño Luis Fonsi está de luto por la muerte de su suegro, el padre de la modelo española Águeda López, según anunció ella misma este martes en las redes sociales.

"Hoy hace dos semanas desde que te fuiste y no sé acostumbrarme a que ya no estés. Acepté la voluntad de Dios y entendí que es Ley de Vida, pero eso no hace que me duela menos", escribió López en Instagram al publicar una foto del sol cayendo sobre el mar.