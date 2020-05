del equipo de 10 coordinadoras repartidas por todo el mundo para tratar de organizar un flujo de opiniones más estructurado a través de la cuenta de Twitter "HF Twit Met Gala". No hay duda de que la Met Gala es el evento de moda más esperado del año, pero su carácter elitista, claramente visible por la larga lista de invitados ricos y famosos, ha llevado a que para muchos se trate de un sueño inalcanzable. Hasta que llegó la pandemia, y con ella una nueva forma de celebrar en redes sociales en la que puede participar todo el que así lo quiera. En 2020, la reina de la Met Gala no ha sido Kim Kardashian, ni Rihanna, ni su organizadora Anna Wintour, sino la etiqueta #HFMetGala2020 y el universo paralelo de "high fashion" (alta costura) que existe en Twitter, con el que los jóvenes de la Generación Z (los nacidos entre 1994 y 2010) expresan su creatividad y sus diseños de moda.EFE/ Hfmetgala2020/

Fotografía cedida por HFMetGala2020 de la estudiante de ingeniería aeroespacial Aria Olson, de 19 años. Animada por la enorme cantidad de comentarios que inundan las redes con cada Met Gala, Olson pensó hace unos seis meses formar un equipo de 10 coordinadoras repartidas por todo el mundo para tratar de organizar un flujo de opiniones más estructurado a través de la cuenta de Twitter "HF Twit Met Gala". No hay duda de que la Met Gala es el evento de moda más esperado del año, pero su carácter elitista, claramente visible por la larga lista de invitados ricos y famosos, ha llevado a que para muchos se trate de un sueño inalcanzable. Hasta que llegó la pandemia, y con ella una nueva forma de celebrar en redes sociales en la que puede participar todo el que así lo quiera. En 2020, la reina de la Met Gala no ha sido Kim Kardashian, ni Rihanna, ni su organizadora Anna Wintour, sino la etiqueta #HFMetGala2020 y el universo paralelo de "high fashion" (alta costura) que existe en Twitter, con el que los jóvenes de la Generación Z (los nacidos entre 1994 y 2010) expresan su creatividad y sus diseños de moda.EFE/ Hfmetgala2020

Fotografía cedida por HFMetGala2020 de la colombiana Alejandra Beltrán, de 21 años, que participa en el evento desde Bogotá, donde estudia tanto moda como ingeniería industrial: "Cuando cancelaron la gala dijimos 'igual tenemos que hacer algo, no podemos dejar que ese día pase si realmente suele ser tan importante para todos'", explicó en una conversación con Efe. No hay duda de que la Met Gala es el evento de moda más esperado del año, pero su carácter elitista, claramente visible por la larga lista de invitados ricos y famosos, ha llevado a que para muchos se trate de un sueño inalcanzable. Hasta que llegó la pandemia, y con ella una nueva forma de celebrar en redes sociales en la que puede participar todo el que así lo quiera. En 2020, la reina de la Met Gala no ha sido Kim Kardashian, ni Rihanna, ni su organizadora Anna Wintour, sino la etiqueta #HFMetGala2020 y el universo paralelo de "high fashion" (alta costura) que existe en Twitter, con el que los jóvenes de la Generación Z (los nacidos entre 1994 y 2010) expresan su creatividad y sus diseños de moda.EFE/ Hfmetgala2020/