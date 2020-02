La primera dama de EE.UU., Melania Trump, recibió este miércoles el premio "2020 Women of Distinction" de la Universidad Atlántica de Palm Beach por su campaña "Be Best" (Sé Mejor) en contra el ciberacoso y el uso de drogas entre los menores.

"Cuando enseñamos a nuestros menores a apreciar y a preocuparse por cada uno, están mucho más preparados para llevar a cabo el legado americano de compasión, servicio y patriotismo", señaló Melania durante la ceremonia en la que recibió el reconocimiento.