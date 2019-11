El café con el que finaliza la experiencia gastronómica en el tres estrellas Michelin El Celler de Can Roca (Girona, noreste de España) o parte del cacao de la futura Casa Cacao provienen de Colombia, un país que los hermanos Roca descubrieron en su gira americana con el BBVA en 2014.

Con las máximas distinciones en su haber, como ser reconocido como el mejor restaurante del mundo en dos ocasiones por The World's Best 50 Restaurants, no les faltan propuestas para involucrarse en proyectos y aunque rechazan muchas, principalmente de la industria alimentaria, les entusiasmó el reto propuesto por BBVA de cerrar El Celler de Can Roca seis semanas en verano para embarcarse en una gira que les llevaría a cocinar por varios países.