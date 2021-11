Fotografía del 10 de marzo de 2021 cedida por Resnicow and Associates donde aparece la artista y diseñadora británica Es Devlin quien realizará "Cinco ecos" (Five Echos), un encargo de Chanel para celebrar su centenario, que será instalado en la Jungle Plaza del Design District de Miami, Florida. EFE/Resnicow and Associates/Alfonso Durán