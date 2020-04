Los duques de Sussex, Enrique y Meghan, que el pasado marzo se apartaron oficialmente de la monarquía británica, han comunicado a varios tabloides del Reino Unido que han decidido terminar toda cooperación con ellos.

En una carta remitida a los periódicos británicos "The Sun", "The Mirror", "The Mail" y "The Express", un representante de los duques, quienes viven ahora en California (EE. UU.), señaló que han tomado la decisión por la publicación de historias "falsas".