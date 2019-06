El vestido de novia de la duquesa de Sussex, Meghan Markle, y una réplica del que lució el príncipe Enrique en su enlace se exhiben desde hoy en el palacio de Holyroodhouse de Edimburgo.

Bajo el título "A Royal Wedding: The Duke and Duchess of Sussex" (Una boda real: el duque y la duquesa de Sussex), la joya de la muestra es el vestido blanco de Meghan, un sencillo diseño con cuello de barco, creado por la diseñadora británica Clare Waight Keller, directora artística de Givenchy.