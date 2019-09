Mario Aguilar: "Las redes sociales me dieron la oportunidad de explotarme"

Una peluca desgreñada, un delantal azul y las frases que caracterizan a su madre, junto a un talento innato para hacer reír a la gente, convirtieron a Mario Aguilar en uno de los comediantes latinos con más proyección en las redes sociales y que ahora busca consolidarse en los escenarios.

"Las cosas se fueron dando, no lo vi venir, no lo noté porque me encanta lo que hago y nunca lo hice con la intención de sacarle un provecho", dice Aguilar en una entrevista con Efe.