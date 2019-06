Vista de la escultura de Mario Cravo Junior, "Monumento a la ciudad de Salvador" ayer lunes, 24 de junio de 2019, en las calles de Pelourinho, donde el cantante estadounidense Michael Jackson hizo el video de la canción "They don`t care about us", en Salvador (Brasil). EFE

Una niña hace una foto ayer lunes, 24 de junio de 2019, en las calles de Pelourinho, donde el cantante estadounidense Michael Jackson hizo el video de la canción "They don`t care about us", en Salvador (Brasil). EFE

Un hombre se hace una foto en un balcón, donde se grabo el video del cantante estadounidense Michael Jackson "They don`t care about us", ayer lunes, 24 de junio de 2019, en las calles de Pelourinho, en Salvador (Brasil). EFE

Michael Jackson, de cuya muerte se cumplen 10 años, también ha sido inmortalizado en Pelourinho, centro histórico de la ciudad brasileña de Salvador y donde el Rey del Pop grabó parte del vídeo del tema "They Don't Care About Us".

A exactos diez años de su muerte, miles de turistas visitan este lugar, declarado Patrimonio de la Humanidad, no solo para contemplar su imponente arquitectura, sino para llegar hasta donde el artista grabó parte del video de "They Don't Care About Us" ("Ellos no se preocupan por nosotros").