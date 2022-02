"¡Soy la más feliz del planeta! ¡Soy mamá!", aseguró en redes sociales, llena de alegría, la cantante chilena afincada en México Mon Laferte al compartir una foto con su hijo Joel, quien cuenta con una semana de nacido, y aprovechó para hablar de cómo ha sido la agotadora experiencia de convertirse en madre.

"Quería arreglarme y subir una fotito con mi bebé Joel ¡pero es imposible! Él necesita a su mamá 24/7 así que esta soy yo, en modo mamá primeriza, despeinada y trasnochada, ¡pero nunca me sentí más feliz en toda mi vida! No sé cómo le hacen algunas mamitas para verse arregladas, el otro día no me había dado cuenta que andaba solo con un zapato y en sostenes", escribió la cantante de 38 años.