Ronnie Spector, cantante y fundadora del mítico grupo The Ronettes, murió este miércoles de cáncer a los 78 años en Connecticut, según informó su familia en un comunicado.

Ronnie, nacida y bautizada como Veronica Yvette Bernett, será recordada junto a su grupo por sus dos principales éxitos "Be my baby" y "Baby I love you", versionadas por grupos de todos los estilos durante décadas.