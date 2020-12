La leyenda del rock Neil Young ha decidido retirar la demanda contra la campaña para la reelección de Donald Trump que había presentado el pasado mes de agosto por utilizar sus canciones en sus mítines políticos sin permiso del artista.

La querella, presentada en una corte de Nueva York y publicada en la página web de Young el pasado 4 de agosto, alegaba que la campaña de Trump no tenía la licencia adecuada para reproducir sus canciones "Rockin' in the Free World" y "Devil's Sidewalk" en un mitin el pasado 20 de junio en Tulsa (Oklahoma).