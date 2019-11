Neoyorquinos reciben con entusiasmo al famoso árbol del Rockefeller Center

Workers lift the 2019 Rockefeller Center Christmas tree into place in Rockefeller Center Plaza in New York, New York, USA, 09 November 2019. EFE/EPA/JUSTIN LANE

