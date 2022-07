Nueva York anunció este miércoles que celebrará su "semana de los restaurantes" veraniega durante más de un mes, del 18 de julio al 21 de agosto, con motivo del 30 aniversario de este popular evento que ofrece comidas a precios asequibles en establecimientos de toda la ciudad.

La "Restaurant Week", que nació durante la Convención Nacional Demócrata de 1992 en la Gran Manzana, contará con promociones en 600 restaurantes, algunos de ellos pioneros de esta tradición como Barbetta, Carmine's, Gage & Tollner, Sylvia's, Tavern on the Green y The Russian Tea Room.