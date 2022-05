11 may. 2022

EFE Madrid 11 may. 2022

Pareja de Kim Kardashian, comediante, actor, escritor y productor, el nombre de Pete Davidson se ha convertido en uno de los más virales del momento también por su particular estilo, el mismo de cuando era pequeño: "Si veo algo que me gusta, me lo pongo, es así de sencillo", asegura a Efe.

Hace tan solo unos días, Davidson protagonizaba uno de los momentos más polémicos entre las bambalinas de la Gala MET al pedirle su pareja, Kim Kardashian, que se quitase la gorra que lucía durante el evento por ser poco adecuada. Y es que, el estilo de Davidson se caracteriza, precisamente, por dar qué hablar.