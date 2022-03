Con tres estrellas Michelin, reconocido como el Mejor Restaurante del Mundo por The World's 50 Best Restaurants e impulsor y modelo de la Nueva Cocina Nórdica que ha extendido su influencia por buena parte del planeta, Noma (Copenhague) seguirá manteniendo su espíritu de provocación porque, si no lo hace, "se habrá acabado".

Así lo ha afirmado este martes en la cumbre gastronómica internacional Madrid Fusión su artífice, René Redzepi, poco antes de recibir otro premio, el de Cocinero del Año en Europa, que ha dedicado a los hermanos Ferran y Albert Adrià por la revolución culinaria que lideraron con elBulli.