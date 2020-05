Fotografía cedida por Hachette Filipacchi Media U.S., Inc. que muestra a la cantante española Rosalía en la portada de la revista Elle. La cantante española Rosalía fue la artista elegida por la versión estadounidense de la revista "Elle" para protagonizar su portada de la edición del verano, además de dedicarle el reportaje central del número para ahondar en la visión de la estrella sobre la moda y la música para los próximos tres meses. EFE/ Hachette Filipacchi Media U.S., Inc.