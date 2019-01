La rumana Simona Halep, número uno mundial del tenis femenino, afirma que le "encanta" el fútbol, que "sigue" a Leo Messi y a Cristiano Ronaldo y que su récord de toques al balón "está alrededor de 89".

"Me encanta el fútbol", declaró Halep a FIFA.com durante su estancia en el Abierto de Australia. "Mi padre no fue profesional pero le encantaba el fútbol y todo el mundo me dice que era bueno. Jugué mucho al fútbol cuando era niña, en la calle con mis primos y mi hermano", siguió.