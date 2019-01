La actriz Stephanie Beatriz, una de las protagonistas de la serie "Brooklyn 99", estrena el próximo 8 de febrero "The Lego Movie 2: The Second Part" y, admite, en una entrevista con Efe, que "el panorama" en Hollywood para los latinos "ha cambiado drásticamente" en los últimos años.

"Sin duda, hay muchas más puertas abiertas", indicó la artista, nacida en Argentina hace 37 años. "El panorama ha cambiado tanto desde que empecé mi carrera... Incluso desde que comencé mi participación en 'Brooklyn 99' la situación es muy diferente", señaló.