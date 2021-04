Objetos personales y fotografías de la actriz inglesa Vivien Leigh, protagonista de "Gone With The Wind", y que pertenecen a una octogenaria española que fue fan de la artista, se subastarán el próximo 26 de mayo en la casa Setdart.

Setdart subastará 73 lotes pertenecientes a la colección de Elvira Clara Bonet, vecina de Barcelona, que cuenta hoy con 80 años y que mantuvo una relación de amistad con la actriz, con quien mantuvo una correspondencia cruzada al sentirse maravillada con sus interpretaciones.