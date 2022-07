La Fiscalía de Nueva York imputó a tres personas por intentar vender supuestamente notas manuscritas del grupo estadounidense The Eagles, entre ellas la famosa canción "Hotel California", y que los acusados sabían que habían sido robadas en los años 70.

Según el fiscal del sur de Nueva York, Alvin Bragg, los acusados poseían 100 páginas escritas a mano por el fundador del grupo de rock, Don Henley, entre las que también se encontraban las canciones "Life in the Fast Lane" y "New Kid In Town".