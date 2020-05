8 may. 2020

El cantante y compositor argentino Abel Pintos, quien presentó recientemente el tema urbano "El hechizo" junto a la española Beatriz Luengo, aseguró a Efe que su naturaleza es moverse entre estilos y buscar en cada ocasión la mejor manera de expresar lo que siente.

"Me gusta explorar, soy curioso y no suelo quedarme en una única zona. Me gustaría poder seguir avanzando en el camino de la música en ese sentido, buscando cómo expresarme. A partir de ahí todo lo que venga como efecto seguramente será positivo", explicó.