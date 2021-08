El actor mexicano Adrián Uribe ha apostado por ser genuino a la hora de elegir sus proyectos y por ello ahora busca mostrar otra faceta de su trabajo al incursionar en el "stand up".

"Siempre he defendido ser auténtico, no sé cuánto he aportado a la comedia, pero sé que he aportado personajes que se han quedado en el corazón de la gente, como lo ha sido El Vítor", afirma Uribe en entrevista con Efe.