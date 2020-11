El campeón mundial súper pluma por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el mexicano Miguel 'Alacrán' Berchelt, anunció este miércoles que dio positivo a la covid-19 antes de enfrentar en diciembre a su compatriota Óscar Valdez.

"A todos mis seguidores lamento informales que he dado positivo por covid-19, me pone triste ya que estaba motivado y me estaba preparando para mi séptima defensa de título (ante Valdez). Lamentablemente es algo a lo que todos estamos expuestos en estos días", informó el campeón en su cuenta de Twitter.