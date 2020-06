Alanis Morissette reeditará el próximo 26 de junio de la mano de Warner Music su disco más aclamado, "Jagged Little Pill" (1995), cuando se cumplen 25 años de su lanzamiento, que la consagró como superventas mundial gracias a temas como "Hand In My Pocket" o "Head Over Feet".

En su conmemoración, se ha anunciado la publicación de una versión digital "deluxe" que incluirá, además de las 13 canciones originales producidas por Glen Ballard, un nuevo álbum acústico grabado en directo durante el concierto que la artista ofreció en Shepherd’s Bush, en Londres, el pasado mes de marzo.