En su nuevo libro, "Aquí no hay sed", el poeta mexicano Alberto Villarreal defiende la idea del amor de pareja desde la no posesión, pero reconoce que no siempre aplicó eso en su vida y sigue aprendiendo sobre las relaciones.

"Alguna vez fui una media naranja, asumí que necesitaba de alguien para completarme, pero esas relaciones no terminaron bien y necesité tiempo para cambiar la mirada", aseguró este domingo el autor en entrevista con Efe.