Acabar con las desigualdades es una de las principales estrategias para combatir la violencia y alcanzar la paz global, coincidieron este martes alcaldesas de distintas ciudades que participaron en el tercer Foro Mundial sobre Ciudades y Territorios de Paz, celebrado de forma híbrida desde la Ciudad de México.

"No podemos pensar en paz sin equidad. Sabemos que no habrá paz si no se reducen las desigualdades, es por ello que debemos trabajar para acabar con ellas", consideró Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, España, quien participó de manera virtual.