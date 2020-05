Además de estar lista para su regreso a la pantalla grande, la actriz y cantante mexicana Alessandra Rosaldo ha plagado de ejercicio y entrenamientos las redes sociales junto a su hermana, la nutrióloga Mariana Sánchez, uno de sus pilares en momentos más oscuros, según confesó a Efe.

"Siempre fui deportista hasta hace como dos años y pico que abandoné el ejercicio y caí en un círculo vicioso de no comer bien, sedentarismo, de no apapacharme (darme cariño) a mí misma y eso me llevó a subir de peso, a no sentirme cómoda con mi cuerpo, etcétera, y ella (Mariana) fue quien me inspiró. Le dije 'por favor entréname y ayúdame'", contó la cantante en entrevista telefónica con Efe.