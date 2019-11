La mexicana Alexa Moreno, medallista de los Mundiales de gimnasia del 2018, descartó este miércoles que el premio nacional del deporte con el cual la distinguieron sirva para callar bocas porque no necesita eso.

"No tengo que callar bocas a nadie; yo no entreno ni compito por callar a nadie, lo hago porque me gustaría ser más, pero nunca para callar críticas; por qué iba a esforzarme tanto por culpa de otras personas", explicó.