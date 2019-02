La categoría de mejor director en los Óscar tiene muchísimo sabor mexicano en los últimos años gracias a Alejandro González-Iñárritu, Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón, que tratará, en esta ocasión con "Roma", de extender la era dorada de México en este prestigioso apartado de los premios.

"Los tres amigos", como se les conoce coloquialmente, se llevaron las estatuillas a mejor director en cuatro de los últimos cinco años con los triunfos de Cuarón en 2014 por "Gravity", de Iñárritu en 2015 y 2016 por "Birdman" y "The Revenant", y de Del Toro en 2018 por "The Shape of Water".