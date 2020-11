Fotograma cedido hoy del actor Alfonso Herrera (c), en la película "El baile de los 41". EFE/Cinépolis Distribución /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS

El reconocido actor mexicano Alfonso Herrera espera que la película "El baile de los 41" reivindique un hecho histórico para la comunidad LGBT, de la que se considera un "aliado", y que algún día la orientación sexual de los personajes deje de ser relevante a la hora de contar una historia.

"El hecho de que un personaje sea homosexual no es lo más importante, es importante la coyuntura, el contexto en el que se encuentra. He hecho dos personajes homosexuales de la misma forma que he interpretado a 40 personajes heterosexuales", dice Herrera en entrevista con Efe.