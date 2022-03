La alpinista mexicana Viridiana Álvarez, quien busca escalar en tiempo récord las 14 montañas de más de 8.000 metros, aseguró este lunes que solo logrará ese reto si negocia con su cuerpo.

"Entras en negociaciones con el cuerpo. En el Everest me decía no me pararía hasta que me desmayara, un juego con la mente. Cuando el cuerpo dice que no puede, está al 20 por ciento y ahí entra la lucha con la mente", aseguró a Efe.