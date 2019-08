El entrenador del León mexicano, Ignacio Ambriz, reveló este jueves que el centrocampista argentino Rubens Sambueza salió del equipo porque así lo pidió y no tuvieron ningún roce por eso.

"Sambueza mostró inquietud por salir, debido a situaciones personales. Él quería vivir cerca de la Ciudad de México; desde ese momento lo bloqueé porque no podía tomarlo en cuenta si había posibilidad de que se fuera. No hubo problema, me quedo tranquilo porque habló con claridad y lo entendí", señaló.