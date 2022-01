Ignacio Ambriz, entrenador del Toluca, se declaró este domingo muy inquieto con los múltiples contagios de covid-19 y satisfecho con el triunfo por 3-1 sobre el Santos Laguna en la segunda jornada del torneo Clausura mexicano.

"La victoria me da tranquilidad, la paz no creo tenerla tan rápido porque primero hay muchos contagiados de covid-19, en el club y en México, eso me tiene inquieto. Me da la tranquilidad mostrar una actitud diferente a la del lunes ante Pumas, ahora necesito seguir trabajando, exigiendo al equipo", explicó en rueda de prensa tras derrotar al Santos.