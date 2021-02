America Ferrera debutará como directora de una película con la adaptación en Netflix de la novela "I Am Not Your Perfect Mexican Daughter" de Erika L. Sánchez, informó este miércoles la plataforma en un comunicado.

Ferrera, que ya se había ocupado de dirigir algunos episodios de series como "Superstore" o "Gentefied", firmará así su primera película como realizadora con esta producción de Netflix sobre el famoso y aclamado libro de Erika L. Sánchez.