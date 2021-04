Amnistía Internacional (AI) y el artista cubano Erik Ravelo lanzaron este jueves "La llama eterna", una campaña y video conceptual con el que llamaron a artistas y activistas a solidarizarse con el Movimiento San Isidro, formado por disidentes del régimen de Cuba.

"Las personas del Movimiento San Isidro son defensoras de los derechos humanos que defienden una libertad muy básica, el derecho a expresar pacíficamente sus mentes y sus almas. Está claro que el Gobierno cubano no se avergüenza de acosarles, detenerles y vigilarles constantemente ante los ojos de la comunidad internacional, pero no están solas y no se dejarán silenciar", dijo en un comunicado Erika Guevara, directora para las Américas de AI.