Los recientes proyectos en los que el actor mexicano Andrés Almeida ha participado se han relacionado con él de forma personal. "100 días para enamorarnos" lo reconectó con la música y ahora "Misión: Peligroso" lo lleva a su década histórica favorita donde están cimentadas sus inspiraciones musicales.

Sobre la forma en la que han llegado estos trabajos, Almeida contesta este jueves a Efe lo siguiente: "Es una cosa rara que se ha dado de una manera tan natural que trato de no buscarle una razón, solita la vida me va entregando estas oportunidades y todo se va colocando de una manera matemática que me fascina".