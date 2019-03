Imagen que muestra el nuevo servicio de la compañía de tecnología Apple, Apple Card, este lunes en Cupertino, California (Estados Unidos).EFE/ Apple Inc. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS? CRÉDITO OBLIGATORIO: APPLE INC.? FOTO CEDIDA? SÓLO USO EDITORIAL? PROHIBIDO SU ARCHIVO? PROHIBIDA SU VENTA

Imagen que muestra las pantallas de varios dispositivos de la compañía de tecnología Apple en las que aparece el nuevo servicio, Apple News+, este lunes en Cupertino, California (Estados Unidos). Apple presentó hoy un nuevo servicio de noticias, Apple News+, que tiene como principal novedad la inclusión de artículos de revistas, algo que no tiene el servicio gratuito existente en la actualidad, Apple News. EFE/ Apple Inc. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS? CRÉDITO OBLIGATORIO: APPLE INC.? FOTO CEDIDA? SÓLO USO EDITORIAL? PROHIBIDO SU ARCHIVO? PROHIBIDA SU VENTA