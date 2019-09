El argentino Ricardo La Volpe, entrenador del Toluca, afirmó que el triunfo ante Atlas este viernes en el torneo Apertura 2019 sirvió para "callar bocas", pero lamentó que haya sido con una forma de juego que no lo convence.

"Si me agrado, quizás no a la manera como me gusta jugar a mí pero hay momentos que hay que cambiar el chip y quizás poco a poco logremos lo que a mí me gusta de un equipo ofensivo, posesión de pelota, protagonismo", dijo el técnico en conferencia de prensa.