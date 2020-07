El lateral mexicano Gerardo Arteaga, transferido hace tres días al Genk de la Liga de Bélgica, aseguró este miércoles que se ve a sí mismo con una carrera exitosa en Europa, consecuencia de su entrega al trabajo.

"Me visualizo trabajando de la manera que siempre lo he hecho, superando retos, logrando las metas que me propongo y demostrando que puedo ser un referente también en el fútbol europeo", señaló en unas declaraciones divulgadas por el Santos Laguna, equipo en el que debutó como profesional.