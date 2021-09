La cantante dominicana Natti Natasha habla durante el panel "There's No Hood Like Motherhood" (No hay capucha como la maternidad), de la Conferencia de los premios Latin Billboard, hoy, en el Faena Fourm de Miami Beach, Florida (EE.UU.). EFE/ Giorgio Viera

La actriz y presentadora de televisión puertorriqueña Adamari López (i) entrevista a la cantante dominicana Natti Natasha (d) durante el panel "There's No Hood Like Motherhood" (No hay capucha como la maternidad), de la Conferencia de los premios Latin Billboard, este 21 de septiembre, en el Faena Fourm de Miami Beach, Florida (EE.UU.). EFE/ Giorgio Viera