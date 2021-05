10 may. 2021

EFE Ciudad de México 10 may. 2021

Fotografía cedida este lunes por MV talent and PR Agency donde aparece el tenor mexicano Arturo Chacón durante una sesión fotográfica en Ciudad de México (México). EFE/MV talent and PR Agency // SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

El tenor mexicano Arturo Chacón se une musicalmente a los festejos del Día de las Madres con una canción muy personal, escrita por él mismo un año atrás cuando el encierro por la pandemia era algo inminente.

"Hace un año nunca pensamos que la pandemia se alargaría hasta mayo y se me ocurrió cantar lo mismo que cantaba siempre, pero me di cuenta que no había canciones suficientes para las mamás", asegura Chacón este lunes a Efe.