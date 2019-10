El doctor Daniel Sánchez Arriola, vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencia (SMME), habla en entrevista con EFE. EFE/Cortesía Daniel Sánchez Arriola/SOLO USO EDITORIAL NO VENTAS

La mexicana Guadalupe Leticia Escamilla Mercado comenzó a ver distorsionado todo lo que estaba a su alrededor una mañana de diciembre de 2017. Sufrió un infarto cerebral que, gracias a la atención oportuna en un hospital, pudo superar.

Por la noche, su esposo detectó que tenía la mitad de su cuerpo paralizado y que las palabras que pronunciaba no se entendían, así que no dudó en llevarla a un centro hospitalario, relató este martes a Efe Escamilla, quien dice no recordar lo que sucedió.