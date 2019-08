El delantero colombiano Ayron del Valle, figura en el ataque del Querétaro mexicano, aseguró este lunes ser un hombre sobrio al que no le gustan los reflectores ni las opiniones de los demás.

"Soy un tipo seco, no me gusta el relumbrón; no tengo redes sociales, por ejemplo, porque prefiero desconocer lo que digan de mí o del equipo. Ni somos campeones por tener buen paso ni seremos los peores tras la derrota", señaló Del Valle, de 30 años.