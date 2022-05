16 may. 2022

Las españolas Paula Badosa, tercera del ránking de la WTA, y Garbiñe Muguruza, décima, celebraron este lunes que Guadalajara sea sede del Máster 1.000 del mes de octubre, en el cual estarán entre las favoritas.

"Volver a Guadalajara será especial, me he sentido en casa y me gusta jugar ante los fans de México. En Guadalajara les encanta el tenis y lo transmiten a las jugadoras", dijo Badosa en un vídeo transmitido en la presentación del torneo que reunirá a las 64 mejores jugadores del mundo del 17 al 23 de octubre.