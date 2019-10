La coreógrafa y bailaora española Sara Baras tendrá una gira por México, con motivo de los 20 años del Ballet Flamenco, donde interpretará la puesta en escena "Sombras", en la que se verán plasmadas las experiencias de vida que la han ayudado a lo largo de su carrera, contó este viernes la artista .

"(Sombras) es la sombra que nos acompaña para no olvidar esa cantidad de momentos que uno no debe de olvidar. Los consejos, las cosas que te enseñan los maestros, los momentos clave de la vida que aunque no sean buenos te enseñan mucho", dijo Baras en conferencia de prensa en Ciudad de México.