Imagen cedida hoy por Apple TV+ donde aparece la cantante Billie Eilish junto a su padre Patrick O'Connell durante un fotograma del documental "Billie Eilish: The World’s a Little Blurry" que se estrena este viernes, en Los Ángeles (Estados Unidos). EFE/ Apple Tv+ / SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Imagen cedida hoy por Apple TV+ donde aparece la cantante Billie Eilish durante la grabación del documental "Billie Eilish: The World’s a Little Blurry" que se estrena este viernes, en Los Ángeles (Estados Unidos). EFE/ Apple Tv+ / SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

En una de las mejores escenas de "Billie Eilish: The World’s a Little Blurry", la cantante está a punto de presentar su nueva música a "los amigos de la discográfica", pero lejos de estar emocionada comenta a su familia: "No quiero conocer a estos raros. ¿Quiénes son?".

El documental que Apple TV+ estrena hoy sigue a la artista en su meteórico ascenso al estrellato, desde su habitación en los suburbios de Los Ángeles al escenario de los Grammy, al tiempo que muestra las dudas y las ilusiones de una adolescente nacida después del año 2000 que se ha convertido en un icono para su generación.