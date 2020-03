El presidente de la LigaMx del fútbol mexicano, Enrique Bonilla, informó este viernes mediante un comunicado que dio positivo de COVID-19.

"Deseo comunicar a ustedes que después de realizarme los estudios pertinentes sobre COVID-19 he resultado positivo. Hasta el momento, pese a las pruebas realizadas, no presento síntomas graves y permaneceré en cuarentena como me indican las autoridades de la Secretaría de Salud", comunicó.