El mexicano Tomás Boy, entrenador de las Chivas de Guadalajara, aseguró este martes que le preocupa el desempeño del equipo en el área defensiva luego de recibir cuatro goles del León el pasado sábado en el torneo Apertura.

"No me gusta es que nos hayan metido cuatro goles, eso no me tiene bien. Nosotros cometimos un par de errores individuales que son parte de la situación, no me gusta, pero también tuvimos muchos aciertos al final del partido, pero pudimos tenerlos al inicio", expresó el estratega en conferencia de prensa.